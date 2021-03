കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പ്രവർത്തകരോട് ക്ഷുഭിതയായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് നുസ്രത് ജഹാൻ. കൂടുതൽ നേരം റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നുസ്രത് ജഹാൻ പ്രകോപിതയായത്. തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നാരായൺ സ്വാമിയ്ക്ക് വേണ്ടി

അശോക് നഗറിൽ പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു വനിതാ നേതാവ്.

TMC MP Nusrat Jahan " I can't do rally for more than 1 hour, I don't even do it for CM"😆 #MamataLosingNandigram pic.twitter.com/p0jOm4iy03

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) March 28, 2021