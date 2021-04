ഹൈദരാബാദ്: തെലുങ്ക് നടൻ പവന്‍ കല്യാണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശനം തടസപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തിയേറ്റർ അടിച്ചു തകർത്ത് ആരാധകർ. പവൻ കല്യാണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ വക്കീല്‍ സാബിന്റെ റിലീസിങ് ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ജൊഗുവംബ ഗഡ്‌വാലിലെ തിയേറ്ററാണ് ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തത്.

സിനിമ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് നിന്നതോടെയാണ് ആരാധകർ അക്രമാസക്തരായത്. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍ത്തി വയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നത്.

#WATCH | Telangana: Ruckus erupted at a theatre in Jogulamba Gadwal as audience vandalised theatre after the screening of a movie of actor & Jan Sena chief Pawan Kalyan was stopped due to technical glitch pic.twitter.com/nMx53CrMA7

— ANI (@ANI) April 9, 2021