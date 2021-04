റായ്പൂര്‍ : മാസ്​ക്​ വയ്​ക്കാതെ സ്​കൂട്ടറില്‍ കറങ്ങിയ യുവാക്കളെ പൊലീസ്​ പിടിച്ചപ്പോള്‍ ഉന്നയിച്ചത് വിചിത്രവാദം. താന്‍ റായ്​പൂര്‍ മേയര്‍ അജാസ്​ ദേബാറിന്‍റെ അനന്തിരവന്‍ ​ആണെന്നും മാസ്​ക്​ വയ്​ക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു യുവാവ്​ പറഞ്ഞത്​.

സ്​കൂട്ടറില്‍ കറങ്ങിയ രണ്ട്​ യുവാക്കളെയാണ്​ റായ്​പൂര്‍ പൊലീസ്​ തടഞ്ഞത്​. തുടര്‍ന്ന്​ മാസ്​ക്​വയ്​ക്കാന്‍ ആവശ്യ​പ്പെട്ടതോടെ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന യുവാവ്​ പൊലീസിനോട്​ തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു. പൊലീസുകാരെ സ്​ഥലം മാറ്റുമെന്നും യുവാവ്​ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തന്‍റെ മുന്നില്‍ സാവധാനം സംസാരിക്കണമെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Hii @IBC24News @ABPNews @indiatvnews @aajtak @Republic_Bharat @RaipurPoliceCG Boy in white shirt is nephew of raipur mayor @AijazDhebar who is asking police officers to suspend them while police requesting him to put a mask.

This should not be acceptable, please take concern. pic.twitter.com/waUD4zG6M3

— Jayesh Mishra (@Ijayeshmishra) April 20, 2021