ന്യൂഡല്‍ഹി : നാല് ക്രൈജെനിക് ഓക്‌സിജന്‍ കണ്ടെയ്‌നറുകളാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വീറ്ററിലൂടെയാണ് സിംഗപ്പൂര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘’കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായി സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ അടിയന്തരാവശ്യമെന്ന നിലയില്‍ 4 ക്രൈജെനിക് ഓക്‌സിജന്‍ കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വിമാനത്തിലാണ് കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ കയറ്റിയച്ചിരിക്കുന്നത്”-.സിംഗപ്പൂര്‍ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We stand with India in its fight against Covid-19. Through a bilateral and multi-agency effort, an @IAF_MCC transport plane picked up 4 cryogenic oxygen containers at @ChangiAirport in Singapore this morning. 🇸🇬🤝🇮🇳 @PMOIndia @MEAIndia @SpokespersonMoD @IndiainSingapor pic.twitter.com/mU59w1yAw6

— Singapore in India (@SGinIndia) April 24, 2021