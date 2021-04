ബംഗളൂരു : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച്‌​ കന്നഡ സിനിമാതാരം ചേതന്‍ കുമാര്‍. ‘മോദിയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയാര്​? എന്ന്​ ചോദിക്കുന്നവരോടാണ്​, പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന്​ ഗൂഗ്​ള്‍ ചെയ്​ത്​ നോക്കൂ’ എന്നാണ്​ ചേതന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്​.

‘2020ലെ കോവിഡില്‍ നിന്ന് കേരളം പഠിച്ചു. ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിച്ചു. ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം 58 ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണാടകയ്ക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിനും ഗോവയ്ക്കും ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കുന്നു. കേരള മോഡല്‍ സമം റോള്‍ മോഡല്‍. മോദിയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയാരാണ്​ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്, പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന് ഗൂഗ്ള്‍ ചെയ്തു നോക്കൂ’- ചേതന്‍ കുമാര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

#Oxygen shortage horror in India; Kerala shining exception

Kerala learnt from covid 2020; spent money on oxygen plants; increased oxygen supply by 58%; now supplying oxygen to KA, TN, Goa#Kerala model = role model

For those who ask ‘If not Modi, who?’, google Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/cRyVLZWtwB

— Chetan Kumar / ಚೇತನ್ (@ChetanAhimsa) April 27, 2021