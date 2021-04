മുംബൈ : കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ. കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലുളള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുകയാണ് ശിവസേനയുടെ യുവജന വിഭാഗം.

ഇവർക്കൊപ്പമാണ് ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റ് സഹായങ്ങൾക്കും സൽമാൻ ഖാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും അത് ഇടയ്ക്ക് രുചിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Big thank you @AUThackeray ji @BeingSalmanKhan bhai for making this possible as team @yuvasenabandraw for reaching out our Frontline force… means a lot when bhai comes to keep a check on the supply and motivate the team to reach out to one and all..Jai Hind !!! Jai Maharashtra pic.twitter.com/MNkk6JcbGn

— Rahul.N.Kanal (@Iamrahulkanal) April 25, 2021