ന്യൂഡല്‍ഹി: സാര്‍വത്രികവും സൗജന്യവുമായ വാക്സിനേഷന്‍ രാജ്യത്ത് എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്ന് സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധിത ലൈസന്‍സിങ് വ്യവസ്ഥകള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ യോഗ്യരായ നിര്‍മാതാക്കളെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച്‌ വാക്സിന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂവെന്നും യെച്ചൂരി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

Union govt must exercise its legal authority to cap prices of all essential drugs including vaccines NOW.

Centre has always procured vaccines, since Independence, for a free universal vaccination program across the country.

It must not be allowed to abdicate its responsibility.

