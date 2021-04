തിരുവനന്തപുരം : നടൻ സിദ്ധാര്‍ഥിന് പിന്തുണയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂർ. ട്വറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

സിനിമയിലെ വില്ലന്മാമാരെക്കാള്‍ സമൂഹത്തിലെ വില്ലന്മാര്‍ ഭീകരന്മാരാണ്. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥിനെ പോലുള്ള അപൂര്‍വ്വം ചിലര്‍ക്കെ ധൈര്യമുള്ളു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമയില്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്ന സാധരണ നായകന്മാര്‍ക്ക് സമൂഹത്തിലെ യഥാർത്ഥ വില്ലന്മാരെ നേരിടാനുള്ള ശേഷിയില്ലെന്നും ശശി തരൂര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

We often wonder why our on-screen heroes don’t speak up, or cravenly spout propaganda. One reason: the off-screen villains that our society projects & protects turn out to be more threatening than these heroes can handle. Except for a rare someone like @Actor_Siddharth. #Respect https://t.co/ER8Vayhh1m

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 30, 2021