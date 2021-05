കൊൽക്കത്ത: വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ ഇതുവരെ വന്ന ട്രെൻഡുകൾ ടിഎംസിക്ക് നിർണായക വിജയം കാണിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം 4: 20 ന് ഇസി ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് 208 സീറ്റുകളിൽ ടിഎംസി മുന്നിലും 79 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി മുന്നിലുമാണ്. വിജയവാർത്ത വന്നയുടനെ ടി.എം.സി കൊൽക്കത്തയിലെ ബി.ജെ.പി ഓഫീസിലെത്തി അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടതായാണ് വാർത്തകൾ.

അരാംബാഗിൽ ഇത്തരം അക്രമ ത്തിൽ ഒരു ബിജെപി ഓഫീസ് ഇവർ തീയിട്ട്. തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ അക്രമം നടത്തി അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പോലും കണക്കിലാക്കാതെയാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടുന്നത്.

BREAKING: Violence breaks out in Bengal soon after the #WestBengalElections results were clear. BJP party office in Arambagh is set on fire. Allegation against TMC, TMC denies charge. pic.twitter.com/70LwYTUPuA

— Anindya (@AninBanerjee) May 2, 2021