ബംഗാളിൽ ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം: യുവതിയെ കൂട്ടംചേർന്ന് വടി കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്: ക്രമസമാധാനനില തകർന്നു

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വരുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര സുഖകരമല്ല. ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം കുടപിടിക്കുന്നത് ഭരണ കക്ഷി ആണെന്ന ആരോപണം പരക്കെ ഉണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഒരു യുവതിയെ കൂട്ടം ചേർന്ന് കാലിലും കയ്യിലും പിടിച്ചുയർത്തി പിന്നിൽ വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ടിഎംസി എംഎൽഎ മദൻ മിത്രയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ ജയന്ത സിംഗ് ആണ് തൻ്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ കനത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കമർഹട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം. യുവതിയെ നിലത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തി രണ്ട് കൈകളും കാലുകളും പിടിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ദണ്ഡ (ബാറ്റൺ) ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുണ്ടകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ക്രൂരമായി അടിക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായയായ സ്ത്രീ സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ അവൾ ശരീരം ഏകദേശം രണ്ടുതവണ വളച്ചൊടിച്ചു, പക്ഷേ അവളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ അവളെ വീണ്ടും അടിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റൊരു യുവതിയെയും ആൾക്കൂട്ടം ഇതേപോലെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) സർക്കാരിനെ താലിബാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ വിമർശിച്ച് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ മണിക് സാഹ തിങ്കളാഴ്ച ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സ് പൂർണ്ണമായും നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു.തൃണമൂലിൻ്റെ താലിബാൻ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സ് പൂർണ്ണമായും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ” എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാഹ തൻ്റെ എക്‌സ് ഹാൻഡിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതി.

Emerging video from Taltala Club, Kamarhati: Shocking reports allege Jayanta Singh, a close associate of TMC MLA Madan Mitra, violently attacked a defenseless girl.

This barbaric act under a government claiming to champion women’s rights is a disgraceful stain on humanity.… pic.twitter.com/bASj4VSISX

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) July 8, 2024