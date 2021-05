ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ്​ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി നല്‍കുമെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ച തുക പി.​എം കെയേഴ്​സ്​ ഫണ്ടിലേക്ക്​ നല്‍കില്ലെന്ന് ആസ്​ട്രേലിയന്‍ താരം പാറ്റ്​ കമ്മിന്‍സ്​. യുനിസെഫ്​ ആസ്​ട്രേലിയയിലൂടെയാകും തന്‍റെ സംഭാവന ചിലവഴിക്കുകയെന്ന്​ താരം അറിയിച്ചു. 50,000 യു.എഡ് ഡോളറാണ്​ (37ലക്ഷം രൂപ) പി.എം കെയേഴ്​സ്​ ഫണ്ടിലേക്ക് കമ്മിന്‍സ്​​ നല്‍കുമെന്ന്​​ അറിയിച്ചിരുന്നത്​.

Read Also : റെഡ്മി നോട്ട് 10 ശ്രേണിയിലേക്ക് പുതുപുത്തൻ മോഡലുമായി ഷവോമി

ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാനായി ‘യുനിസെഫ്​ ആസ്​ട്രേലിയക്ക്’​ പണം നല്‍കണമെന്ന്​​ ക്രിക്കറ്റ്​ ആസ്‌ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ കമ്മിന്‍സ്​ തീരുമാനം മാറ്റിയത്​. തന്‍റെ പണം ഇതിലേക്ക്​ നല്‍കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ്​ ആസ്​ട്രേലിയയുടേത്​ മികച്ച ആശയമാണെന്നും കമ്മിന്‍സ്​ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Terrific work @CricketAus

FYI I ended up allocating my donation to UNICEF Australia's India COVID-19 Crisis Appeal.

If you're able to, please join many others in supporting this here https://t.co/SUvGjlGRm8 https://t.co/1c0NE9PFdO

— Pat Cummins (@patcummins30) May 3, 2021