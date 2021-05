ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്​ഥയാണ്​ ചാമരാജ്​ നഗറില്‍ കോവിഡ്​ രോഗികളുടെ കൂട്ടമരണത്തിന്​ വഴിയൊരുക്കിയതെന്ന്​ കുറ്റപ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്​. സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാറിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച്‌​ കോണ്‍ഗ്രസ്​ നേതാവ്​ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും രണ്‍ദീപ്​ സിങ്​ സുര്‍ജെവാലയും രംഗത്തെത്തി.

Read Also : റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 3.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഭൂചലനം

‘മരിച്ചതോ അതോ കൊന്നതോ? ‘ എന്നായിരുന്നു ചാമരാജ്​ നഗറിലെ ദുരന്തത്തെ പരാമര്‍ശിച്ച്‌​ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം. ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന്​​ അനുശോചനം അറിയിച്ച അദ്ദേഹം, ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണരണമെങ്കില്‍ ഇനിയുമെത്ര സഹിക്കണമെന്നും ​ട്വീറ്റില്‍ ചോദിച്ചു.

Died or Killed?

My heartfelt condolences to their families.

How much more suffering before the ‘system’ wakes up? pic.twitter.com/JrfZbIo7zm

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 3, 2021