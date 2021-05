തിരുവനന്തപുരം: എഴുത്തുകാരന്‍ ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവല്‍ കോപ്പിയടിയാണെന്ന ആരോപണം വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നു. മുഹമ്മദ് അസദിന്റെ ‘ദി റോഡ് ടു മെക്ക’ എന്ന നോവലില്‍ നിന്നും പകര്‍ത്തിയെടുത്തതാണെന്ന ആരോപണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാകുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളില്‍ ഒന്ന് വായിക്കാം

ആടുജീവിതം

പിടിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു ദീപയടി.

സഞ്ചാരിയും ഗ്രന്ഥകാരനും പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ യുഎന്‍ അംബാസഡറുമായ മുഹമ്മദ് അസദിന്റെ The Road to Mecca (മക്കയിലേക്കുള്ള പാത) എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ കോപ്പിയടി നടത്തിയതെന്ന് ഇവ രണ്ടും തുലനം ചെയ്യുമ്ബോള്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ആടുജീവിതത്തിനു വായനക്കാര്‍ ഏറിയതു അതിന്റെ സാഹിത്യമൂല്യം കൊണ്ടല്ല. മറിച്ച്‌, നമ്മുടെയൊന്നും ചിന്തയില്‍ പോലും വരാത്ത യാതനകള്‍ ആ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതാകട്ടെ ഒരാളുടെ പച്ചയായ ജീവിതാനുഭവമാണെന്ന പ്രചാരണത്തോടെയും. ഒരിക്കല്‍ പോലും മരുഭൂമി കാണാത്ത തനിക്ക് ഇത്രയും ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായി മരുഭൂമിയെ വര്‍ണ്ണിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് തന്നിലൊരു പരകായപ്രവേശം നടന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ബെന്യാമിന്‍ തന്നെ അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ് , പരകായ പ്രവേശം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് Road to Mecca യില്‍ നിന്നും ആടുജീവിതത്തിലേക്കാണെന്ന് മാത്രം.

ഒരേ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ ഒരുപാടുണ്ടാകാം. Road to Mecca യിലെ യാത്രാ വിശദീകരണം ബെന്യാമിന്‍ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും അതിനെ തെറ്റുപറയാന്‍ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒരു എഴുത്തിന്റെ സാഹിത്യം അതേ രീതിയില്‍ മൊഴിമാറ്റി എഴുതുന്നത് വിവര്‍ത്തനകൃതിയില്‍ പെടും. എന്നാല്‍ അതിനുള്ള അവാര്‍ഡല്ല അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിയ ഈ പുസ്തകത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനൊരു ആരോപണം ഷംസ്‌ ബാലുശ്ശേരി മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഒരു മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് വാര്‍ത്തയാക്കിയില്ല.

ഞങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ബെന്യാമിന്‍ . ആരെ പൊട്ടന്മാരാക്കാനാണ് നിങ്ങള്‍ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് .കുറഞ്ഞ പക്ഷം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും താങ്കള്‍ കാണിക്കണം . കഴിവുള്ളവര്‍ക്കുള്ളതാണ് അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്. താങ്കളെ പോലുള്ള കോപ്പിയടിക്കാര്‍ക്കുള്ളതല്ല.

ദീപയടിയുടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പറയാം.

ഒന്ന് –

(ആട് ജീവിതം പേജ് നമ്ബര്‍ 178 & 179)

ഇബ്രാഹിം എന്റെ അരികിലിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ കയ്യില്‍ നനഞ്ഞ തുണിക്കഷ്ണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന്‍ പതിയെ എന്റെ ചുണ്ട് നനയ്ക്കുകയാണ്. ആര്‍ത്തിയോടെ ഞാന്‍ വായ തുറന്നു. അതില്‍ നിന്ന് ഒരുതുളളി എന്റെ നാവിലേയ്ക്ക് വീണതും ഞാന്‍ പിടഞ്ഞെണീറ്റു. നാക്കില്‍ ആസിഡ് വീണ് പൊള്ളിയതുപോലെ. അവന്‍ പിന്നെയും എന്റെ വായിലേയ്ക്ക് തുണിക്കഷ്ണം തിരുകി വച്ചുതന്നു . അതില്‍ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളിയായി വെള്ളം എന്റെ നാവിലേയ്ക്ക് ഊറിവന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ വലിയ വായില്‍ നിലവിളിക്കാനുള്ള പൊള്ളല്‍ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവന്‍ പിന്നെയും പോയി തുണി നനച്ചുവന്നു. നാവില്‍ നിന്നു പതിയെ വെള്ളം തൊണ്ടയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി. നനഞ്ഞിടമെല്ലാം പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ നനവ് എന്റെ വയറ്റിലെത്തിയത്. പിന്നെയും നിരവധിപ്രാവശ്യം വെള്ളം നനച്ചുവച്ചശേഷമാണ് എന്റെ പൊള്ളല്‍ പതിയെ അവസാനിക്കുന്നതും അതെന്നില്‍ ഒരു ദാഹമായിവ ളരുന്നതും.

(The Road to Mecca. പേജ് നമ്ബര്‍ 30)

I feel something burning cold like ice and fire,on my lips and see a bearded bedouin face bent over me, his hand pressing a dirty moist rag against my mouth.The man’s other hand is holding an open waterskin. I make an instinctive move towards it, but thr bedouin gently pushes my hand back, dunks the rag in to the water again and again presses few drops on to my lips. I have to bite my teeth together to prevent the water from burning my throat; but the beduin pries my teeth apart and again drops some water in to my mouth. It is not water: it is molten led. Why are they doing this to me? I want to run away from the torture, but they hold me back, the devils..My skin is burning. My whole body is in flames. Do they want to kill me? O, if only I had the strength to get hold of my rifle to defend myself! But they donot even let me rise: they hold me down to the ground and pry my mouth open again and drip water in to it, and I have to swallow it- and, strangely enough, it does not burn as fiercely as a moment ago- and, the wet rag on my head feels good and….

ദീപയടി – 2

(The Road to Mecca. പേജ് നമ്ബര്‍ 13)

Then again, there is loneliness in steppes overcome Ьу а sun without mercy; patches of hard, yellow grass and leafy bushes that crawl over the ground with snaky branches offer we1come pasture to your dromedaries; а solitary acacia tree spreads its branches welcome pasture against the steel-blue sky; from between earth mounds and stones appears, eyes darting right and left, and then vanishes like а ghost, the gold-skinned lizard which, they say never drinks water.

(ആട് ജീവിതം. പേജ് നമ്ബര്‍ 163)

മരുഭൂമിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ കണ്ട മറ്റൊരദ്ഭുതം പറക്കുന്ന ഓന്തുകളാണ്. ഉച്ചവെയിലിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്ബോള്‍ പെട്ടെന്നു കണ്‍മുന്നിലൂടെ എന്തോ ഒരുസുവര്‍ണ്ണനിറം മിന്നിമായുന്നതു കാണാം. ജിന്നുകളെപ്പോലയോ ഭൂതങ്ങളെപ്പോലെയോ ആണ് അവ. എവിടേക്കാണെന്നറിയില്ല പെട്ടെന്നവ അപ്രത്യക്ഷമാകും….പേടിച്ചരണ്ടപോലെ കണ്ണുകള്‍ ഇടത്തോട്ടും വെട്ടിച്ചു നമ്മെ മിഴിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ ആ കാഴ്ച്ച കുറെദൂരത്തേക്കു പറന്നു ചെല്ലുന്നതുകാണാം. ശരിക്കും പിന്നില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞതാണെന്നാണ് തോന്നുക….ഈ ഓന്തുകള്‍ വെള്ളം കുടിക്കില്ലത്രെ.

(തുടരും)

കോമ്രേഡ് ബെന്നിയുടെ മുഴുവന്‍ പുസ്തകങ്ങളും മുടിനാരിഴകീറി പരിശോധിക്കണം. അവയെ ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലുമായി ഇറങ്ങിയ സാധ്യമായ എല്ലാ കൃതികളോടും തുലനം ചെയ്യണം. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ കപട മുഖങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി പൊതുമധ്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരണം. മുഖം മൂടി അഴിക്കണം.