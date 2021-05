മൊറേന : കർഫ്യു നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്കുകളിലെത്തി വഴിയാത്രക്കാർക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്ത് ഒരു സംഘം ആളുകൾ. വെടിവെയ്‌പ്പില്‍ തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. . മുഖവും തലയും തുണി കൊണ്ട് മറച്ചാണ് സംഘം എത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേനയിലാണ് സംഭവം. തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ സ്ത്രീയുടെ പരാതിയില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പേരെ പിടികൂടിയെന്ന് അഡീഷനല്‍ എസ്‌പി റായ്‌സിങ് നര്‍വാരിയ അറിയിച്ചു. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എസ്‌പി പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

#CoronaCurfew not in Morena! dozens masked riding mobikes openly firing targeting the other caste over a social media post! @GargiRawat @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/B7GG8tXAa1

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 8, 2021