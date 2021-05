മുംബൈ : സെക്രട്ടറിയുടെ മരണത്തില്‍ വികാരനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പുമായി നടിയും രാഷ്‍ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ ഹേമമാലിനി. നാല്‍പതു വര്‍ഷത്തോളം ഹേമ മാലിനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു മാര്‍കണ്ഡ് മെഹ്ത്ത. കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മെഹ്ത്തയെന്ന് ഹേമ മാലിനി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever🙏 pic.twitter.com/QtGixciP3S

— Hema Malini (@dreamgirlhema) May 8, 2021