സുഹൃത്തുക്കളെ ,എന്റെ അമ്മയുടെ ചെവിയിൽ പ്രാണി കയറിയതുകൊണ്ട് വേദന വന്നതിനെത്തുടർന്ന് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ govt ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തേടിപ്പോയി . ആ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ENT specialist വേണ്ട ചികിത്സാസഹായം ചെയ്യാതെ ഞങ്ങലോഡ് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു mobile phone ഇൽ മുഴുകുകയാണുണ്ടായത് . അമ്മക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ Dr നോട് ചോദിക്കാൻ പോയ എന്നോടും അമ്മയോടും അവർ തട്ടിക്കയറി . അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . സാധാരണക്കക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ് govt . ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് . അവിടെ ചികിത്സ തേടിപോകുന്നവരോട് ഇമ്മാതിരി മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ കാണിക്കരുത് .

Posted by Sudarsan Wayne on Wednesday, May 12, 2021