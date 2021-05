കാലിഫോര്‍ണിയ: വീടിന്റെ ബാല്‍ക്കണി തകര്‍ന്ന് പതിനഞ്ചുപേര്‍ പാറക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മാലിബുവിലാണ് സംഭവം. അയല്‍വാസിയുടെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത്. അപകടത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ആര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടമായില്ല.

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) May 9, 2021