അബുദാബി: കൊവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായവുമായി യുഎഇ. അഞ്ച് ലക്ഷം ഫവിപിറാവിര്‍ ഗുളികകള്‍ കൂടി യുഎഇ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു.

Continuing our cooperation with UAE. Appreciate gift of another 0.5 million Favipiravir Tablets from our friend UAE. pic.twitter.com/tjGMA7XsI0

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) May 14, 2021