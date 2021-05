സിപിഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സ. എം എ ബേബി സംസാരിക്കുന്നു

ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന പലസ്തീൻ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് സിപിഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സ. എം എ ബേബി സംസാരിക്കുന്നു.

