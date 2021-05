തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാവില്ലെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുള്‍ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി എഴുത്തുകാരന്‍ എന്‍. എസ് മാധവന്‍. മന്ത്രിസഭയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഒഴികെ എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ പിണറായി സര്‍ക്കാരില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ തിളങ്ങിയ ശൈലജ ടീച്ചറെയും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്തയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് എന്‍എസ് മാധവന്റെ പ്രതികരണം.

”Shailaja teacher will be dropped. Latest Rumohr mongering by Malayalam media. ഇവന്മാര്‍ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെ? വെറുപ്പിക്കല്‍സ്,” എന്നാണ് എന്‍. എസ് മാധവന്‍ പറഞ്ഞത്.

അതിനിടെ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയില്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയിച്ച നാല് ഘടകകക്ഷികള്‍ക്ക് രണ്ടരവര്‍ഷം വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനം വിഭജിച്ച്‌ നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.