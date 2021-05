ബംഗളുരു: രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും ലിബറൽ നേതാക്കളും. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വാക്സിൻ നല്കാത്തതെന്നും ഇതിന്റെ കാരണം വിദേശത്തേക്ക് വാക്സിൻ കയറ്റി അയച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നടപടിയാണെന്ന് വിമര്‍ശിച്ച്‌​ കാശുകൊടുത്തു പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അറസ്റ്റിനെതിരെ നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്.

പോസ്റ്ററില്‍ ചോദിച്ച കാര്യം താനും ചോദിക്കുന്നതായും, തന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ് ട്വിറ്ററിലൂടെ രം​ഗത്തെത്തിയത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ‘മോദിജി, നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്​സിന്‍ ​പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിന്​ വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക്​ അയച്ചുകൊടുത്തു​?’ എന്നെഴുതിയ​ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

തുടര്‍ന്നാണ് ഇത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും കാശു കൊടുത്തു ചെയ്യിച്ചതാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നത്. പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചതിനെതിരെ മേയ് 12ന്​​ പൊലീസില്‍ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് എഫ്​.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും ​17ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യുകയും ചെയ്​തിരുന്നു. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ച്‌​ വിപുലമായ രീതിയിലായിരുന്നു അന്വേഷണം.

പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചവരെ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്​ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്​ നേതാവ്​ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

I REPEAT “Modi ji, aapne humare bacchon ki vaccine videsh kyu bhej diya?”

Now .. Come .. Arrest me too #JustAsking https://t.co/ru5i9fPVeO

