ന്യൂഡല്‍ഹി: സിംഗപ്പൂരിലെ കോവിഡ്​ വകഭേദത്തെ സംബന്ധിച്ച ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ്​ കെജ്​രിവാളിന്‍റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു .സിംഗപ്പൂരില്‍ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ പുതിയ വകദേഭത്തെ കെജ്​രിവാള്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ വകഭേദമെന്ന്​ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി​യെ വിളിച്ചു വരുത്തി സിംഗപ്പൂര്‍ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.

സിംഗപ്പൂർ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വിവിയൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും നടത്തി. ഇന്ത്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡ്​ വകഭേദം തന്നെയാണ്​ സിംഗപ്പൂരിലും റിപ്പോര്‍ട്ട്​ ചെയ്​തതെന്നും അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി .രാഷ്ട്രീയക്കാർ വസ്തുതകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം, പഴയ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ പോലെ വിലകുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് രോ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് കേ​ജ​രി​വാ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്.

Politicians should stick to facts!

There is no “Singapore variant”. https://t.co/SNJaF7wkwC https://t.co/pNgw4bkV4H

— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) May 19, 2021