ജറുസലേം : അല്‍ അഖ്​സ പള്ളിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്​കാരത്തിനും വിജയാഘോഷത്തിനും എത്തിയ ഫലസ്​തീനികള്‍ക്ക്​ നേരെ ഇസ്രായേല്‍ പൊലീസ്​ ആക്രമണം.20 ഓളം ഫലസ്തീനികള്‍ക്ക്​ പരിക്കേറ്റതായി ഫലസ്തീന്‍ റെഡ് ക്രസന്‍റ്​ പ്രസ്​താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഹമാസും ഇസ്രായേല്‍ സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തലിനെ തുടര്‍ന്ന്​ ഫലസ്​തീനില്‍ ഉടനീളം ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വിജയാഘോഷത്തിനായി സംഘടിച്ച ഫലസ്തീനികള്‍ക്ക്​ നേരെയാണ്​ ഇസ്രായേല്‍ പൊലീസ്​ കണ്ണീര്‍വാതകവും ഗ്രനേഡുകളും പ്രയോഗിച്ചത്​.

Watch as Israeli forces storm Al-Aqsa Mosque compound and fire tear gas at Palestinians celebrating the ceasefire after Friday prayers.

🔴 LIVE updates: https://t.co/v8UKhitk1T pic.twitter.com/xM34b7iIJ6

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 21, 2021