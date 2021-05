ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിലെ ട്വിറ്റര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ റെയിഡ്. ഡൽഹിയിലെ കോര്‍പറേറ്റ് ഓഫീസിലടക്കമാണ് റെയിഡ് നടക്കുന്നത്.

#WATCH | Team of Delhi Police Special cell carrying out searches in the offices of Twitter India (in Delhi & Gurugram)

Visuals from Lado Sarai. pic.twitter.com/eXipqnEBgt

— ANI (@ANI) May 24, 2021