കോഴിക്കോട്: കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിംഗും നവ്‌ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധുവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ സമരം പഞ്ചാബില്‍ മാത്രമാക്കി ഒതുക്കണമെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം.

കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പഞ്ചാബില്‍ 22 സീറ്റുകള്‍ നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ആ നേട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബിലെ ഭരണം വരെ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് കെജ്രിവാള്‍ കൊറോണ കേസുകള്‍ പോലും പരിഗണിക്കാതെ പഞ്ചാബിലെ സമരം ചെയ്തിരുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തവണ 18 സീറ്റുകള്‍ നേടിയ ബിജെപിയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസരം മുതലെടുത്തേക്കാം. സിദ്ധുവും കൂടെയുള്ള 34 എംഎല്‍എമാരും ബിജെപിയിലേക്ക് കാലു മാറിയാലും കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകും. അതിനാല്‍ സിദ്ധുവിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

(വാൽകഷ്ണം … കൊറോണാ വന്നത് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ആണ് . അതിനാൽ കൊറോണാ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാനാകണം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ . ഇന്ത്യയിൽ എറ്റവും മികച്ച പുരോഗതിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബ് ആണ് . അത് എല്ലാവരും ഓർക്കണം )

