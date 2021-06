ലക്നൗ : കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിപ്പറ്റുന്നതിനായി പെൺ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ യുവാവിനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി. കാമുകിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കനാണ് യുവാവ് പെൺ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭഡോഹി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചുവപ്പ് നിറം ഉള്ള സാരിയും വിഗ്ഗും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഒരു ‘വധു’വായി തന്നെയാണ് യുവാവ് എത്തിയത്. സ്ത്രീകളുടെ ചെരിപ്പും കയ്യിൽ പഴ്സും വരെ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇയാളുടെ നടപ്പിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംശയം തോന്നിയ വിവാഹ വീട്ടിലെ ആളുകൾ യുവാവിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. വധുവിനെക്കുറിച്ചും അവരെ കാണണമെന്നും ഇയാൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സംശയം ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്തു.

#ViralVideo | UP man arrives at wedding dressed as bride, know why

