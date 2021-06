ലണ്ടന്‍: പാന്റ്‌സ് ധരിക്കാതെ, ഷോട്‌സ് ധരിച്ച് വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്ന വാര്‍ത്താ അവതാരകൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുകയാണ്. ബി.ബി.സി വാര്‍ത്താ അവതാരകനായ ഷോണ്‍ ലെയാണ് പാന്റ്‌സ് ധരിക്കാതെ തത്സമയ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ഷോണ്‍ ലെ ജാക്കറ്റും ടൈയും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാന്റ്‌സ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. പകരം ഷേര്‍ട്ട്‌സാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായലിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സ്യൂട്ടും ഷോര്‍ട്ട്‌സും ധരിച്ച അവതാരകന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വളരെപ്പെട്ടന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രസകരമായ കമന്റുകളാണ് പ്രേക്ഷകർ കുറിക്കുന്നത്. ‘കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രധാരണം’ എന്നും ‘ഇത് ഒരു സൂം കോള്‍ അല്ലെന്ന് ബി.ബി.സി ന്യൂസ് റീഡര്‍ ഷോണ്‍ ലേയോട് ആരെങ്കിലും പറയാന്‍ മറന്നോ?’ എന്നൊക്കെയാണ് കമന്റുകൾ.

Did someone forget to tell BBC newsreader Shaun Ley that it wasn’t a Zoom call? pic.twitter.com/xHA0zfNzXs

— Eddie Burfi (@EddieBurfi) June 4, 2021