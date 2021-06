ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രം ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച്‌ നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്. അവസാനം രാജു ജെന്റില്‍മാനായെന്നാണ് മോദിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച്‌ താരം കുറിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ഥിരം വിമര്‍ശകനായ പ്രകാശ് രാജ് പരിഹാസ രൂപേണയാണ് പലപ്പോഴും മോദിയെ കുറിച്ച്‌ ട്വീറ്റ് ചെയ്യാറ്. മോദി പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ച്‌ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓര്‍ത്ത് വിതുമ്പിയ സമയത്തും പ്രകാശ് രാജ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

At last for Once …. “Raju Bangaya Gentleman “ … #justasking https://t.co/iFERsVjYm6

— Prakash Raj (@prakashraaj) June 7, 2021