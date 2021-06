പാരിസ് : ജനമധ്യത്തില്‍വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണിന്റെ മുഖത്തടിച്ചു. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ മാക്രോണിന്റെ മുഖത്തടിച്ചത്.

തെക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ഡ്രോമില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന പരിപാടിക്കിടയില്‍ ഒരു വേലിക്ക് അരികില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്തിയ മാക്രോണിന് നേരേ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരാള്‍ അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഹസ്തദാനത്തിനായി കൈനീട്ടിയ ഇയാൾ മാക്രോണിന്റെ കവിളത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ മാക്രോണിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇടപെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

French President Emmanuel Macron has been slapped by a man during a trip to southeast France pic.twitter.com/7vyYlpuzS2

— TRT World (@trtworld) June 8, 2021