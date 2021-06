ന്യൂഡൽഹി : കോവിഡ‍് പ്രതിരോധത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനെതിരെ ധവള പത്രം പുറത്തിറക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്. ഒന്നും രണ്ടും കോവിഡ‍് തരംഗങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇതില്‍ നിന്നുമുള്ള പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് മൂന്നാം തരംഗം നേരിടുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തിലും രണ്ടാം തരംഗത്തിലും നടന്നത് എന്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനെതിരെ ധവള പത്രം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

LIVE: Release of White Paper on GOI’s management of Covid19 & interaction with the Press https://t.co/17nlvyv6Op

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2021