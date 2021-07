സിഡ്‌നി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ കര്‍ശന ലോക്ക്ഡൗണിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി ജനം തെരുവില്‍. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ സിഡ്നിയിലും മെല്‍ബണിലും ബ്രിസ്ബെയ്നിലുമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. സംഭവത്തിൽ 57 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയര്‍ത്തികൊണ്ട് സിഡ്‌നിയില്‍ റോഡുകള്‍ തടഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ കുപ്പിയേറുമുണ്ടായി.

What started as a midday rally at Broadway has swelled into a marching movement to Town Hall. Dozens of arrests made as protestors defy the public health order. @9NewsSyd pic.twitter.com/nfeVkpjssc

— Tiffiny Genders (@tiffgenders) July 24, 2021