ന്യൂഡല്‍ഹി : ഡല്‍ഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. റോഡുകളില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില്‍ വെള്ളം കയറിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുകയാണ്. കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിനിന്ന് യാത്രചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ മഴ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്.

വീഡിയോ കാണാം :

#WATCH | Rainwater enters a moving bus of Delhi Transport Corporation (DTC) at Ullan Batar Marg in Palam area of Delhi pic.twitter.com/BEOl5O8Nx4

— ANI (@ANI) July 27, 2021