ചെന്നൈ : തെങ്കാശിയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായുള്ള ‘സ്വാമിയാട്ട’ വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്. ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശവ ശരീരത്തിന്റെ തല ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് നാല് പൂജാരിമാരുള്‍പ്പെടെ 10 പേര്‍ക്കെതിരെ തെങ്കാശി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂജാരിമാര്‍ വേട്ടയ്ക്കു പോകുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. തിരികെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യത്തല ഇവര്‍ ചേര്‍ന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആചാരം. കുടുംബ ക്ഷേത്രമായ ഇവിടെ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഈ ചടങ്ങു നടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. സമീപത്തെ ശ്മശാനത്തില്‍ നിന്നാണു തല ലഭിച്ചതെന്നാണ് പിടിയിലായ പൂജാരിമാര്‍ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

A case was registered against few 'samiyaadis' for carrying human skull and eating human flesh during a festival in a Sudalai Madasamy temple in Kallurani village of #Tenkasi district. #Cannibalism @NewIndianXpress @xpresstn @VinodhArulappan @ranjim pic.twitter.com/cx5hAKU7CO

— Thinakaran Rajamani (@thinak_) July 25, 2021