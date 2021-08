ചെന്നൈ : കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള അടച്ചിടലും മറ്റും കാരണം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സമ്പ്രദായമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനിടയിൽ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് അധ്യാപികമാര്‍ക്ക് നിരവധി ലൈംഗിക കമന്റുകളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വരെ ലഭിക്കുന്നതായി പ്രമുഖ ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ലൈംഗിക അധിക്ഷേപകരമായ ഏതാനും സംഭവങ്ങളും ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിൽ ചിന്മയി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘കുട്ടികളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനം വിലയിരുത്താനായി 50 വയസ്സിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു ടീച്ചര്‍, കുട്ടികളെ വിവിധ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അഡ് ചെയ്തു. സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി കുട്ടികള്‍ ടീച്ചര്‍ക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മറ്റു അധ്യാപകരെ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ പുറത്തു പറയേണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.’ ചിന്മയി പറയുന്നു.

We were discussing the harassment lady teachers were facing from their students (sending penis photos) / from the students fathers in this era of online classes and this scholar from Loyola College happened to share this. pic.twitter.com/kQufd3FNdZ

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 8, 2021