ഹൈദരാബാദ് : ട്വിറ്ററിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ലാറി ബേര്‍ഡിന് സമാനമായ കിളിയെ കൊന്ന് വറുത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനെതിരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘ട്വിറ്റര്‍, നിങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് വലിയ തെറ്റാണ്. അതിനാല്‍, ഞങ്ങള്‍ ഇത് (ട്വിറ്റര്‍ പക്ഷി) വറുത്ത് ഗുഡ്ഗാവിലെയും ഗുരുഗ്രാമിലെയും ദല്‍ഹിയിലെയും ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുന്നു,’ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

ദല്‍ഹിയില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ദളിത് ബാലികയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്.

വീഡിയോ കാണാം :

Absurd. In a parallel universe, #AndhraPradesh #Congress workers fry what they call a ‘Twitter bird’ as a protest against #RahulGandhi ‘s account being blocked.They not only fried it but also couriered it to #Twitter headquarters.The man in video is former MP Harsha Kumar’s son. pic.twitter.com/LtC4e268pN

— Rishika Sadam (@RishikaSadam) August 17, 2021