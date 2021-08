കാബൂള്‍: അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ പാര്‍ലമെന്റിലെ സീറ്റുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോയെടുത്തും, കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്കിലെ റൈഡുകളില്‍ കയറി ആടിയും രസിക്കുന്ന താലിബാന്‍ ഭീകരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിലുള‌ള ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ തീവച്ച്‌ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവര്‍ എന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നു.

അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്ക് തീയില്‍ നശിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഷെബെര്‍ഘാനിലുള‌ള ബോഖ്ഡി അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്‍ക്കാണ് ഇങ്ങനെ താലിബാന്‍ നശിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ പറയുന്ന കാരണം പാര്‍ക്കില്‍ ധാരാളം പ്രതിമകളുണ്ട് എന്നതാണ്.

പ്രതിമകള്‍ ഇസ്‌ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് താലിബാന്‍ നിലപാട്. അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പോലും അവർ പിടിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban’s brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk

— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 17, 2021