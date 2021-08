കാബൂള്‍: താലിബാനെതിരെ വിമർശനവുമായി അഫ്‌ഗാൻ ബാങ്ക് ഗവർണർ അജ്‌മല്‍ അഹ്മദ. അഫാഗാന്റെ ആസ്തിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പൈസ താലിബാന് കിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ‘സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ന്ന അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നിരവധി ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ പതുക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയറാന്‍ ആരംഭിച്ചു. താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വരെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ ബാങ്കായ ഡി എ ബിയുടെ ആസ്തി ഏകദേശം ആയിരം കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന് മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു’- അജ്‌മല്‍ അഹ്മദി വ്യക്തമാക്കി.

This thread is to clarify the location of DAB (Central Bank of Afghanistan) international reserves

I am writing this because I have been told Taliban are asking DAB staff about location of assets

If this is true – it is clear they urgently need to add an economist on their team

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021