ചെന്നൈ : ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ക്കിടെ നടന്ന കൂട്ടത്തല്ലിന്റെ വീഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു. തമിഴ്​നാട്ടിലെ ചെന്നൈ, കുണ്‍ട്രത്തൂരിലുള്ള മുരുകന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്​ സംഭവം. വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുന്നത്​ ​ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൈയ്യാങ്കളിയില്‍ കലാശിച്ചത്.

ആദ്യം ഏത്​ വിവാഹം നടത്തും എന്നത്​ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു തര്‍ക്കം. വരന്‍മാരില്‍ ഒരാളും കൈയാങ്കളിക്കിടയില്‍ പെട്ട വിഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകുകയായിരുന്നു.

വിഡിയോ കാണാം :

Which couple will tie the knot first? Two families fight it out at the Murugan temple in Chennai's Kundrathur area! Looks like the groom also got caught in between 🤦🏽‍♀️🙊 pic.twitter.com/AZlek8DUEN

— Shilpa (@Shilpa1308) August 20, 2021