ന്യൂഡൽഹി: 65 കാരനായ മുതിർന്ന പൗരനെ കൊള്ളയടിച്ച് യുവാക്കൾ. ഡൽഹിയിലെ ജഹാംഗീർപുരി പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. റോഡിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്ന 65 കാരനെ രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പുലർച്ചെ 3.30 ഓടെയാണ് 65 കാരനായ രാം നിവാസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പുറകിൽ നിന്നും പാഞ്ഞെത്തിയ യുവാക്കൾ ഇയാളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്തി, കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് ആക്രമികൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ അകലെയാണ് സംഭവം.

യുവാക്കളുടെ ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

#JUSTIN: Two men robbed a bag from a 65-year-old man when he was returning home in North-West Delhi’s Jahangirpuri area. An FIR has been registered, but no arrest has been made so far. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/coK4mARdBt

— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) August 27, 2021