ഷിംല : ഹിമാചല്‍പ്രദേശില്‍ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചില്‍. ഷിംല ജില്ലയിലെ റാംപൂരിനടുത്ത് ജിയോറിയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ദേശീയപാത-5 ലെ ഗതാഗതം തടഞ്ഞതായി സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം റാംപൂരിലെ സബ്-ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെയും (എസ്ഡിഎം) പോലീസ് സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു. ഇതുവരെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ പറഞ്ഞു.

#WATCH | Himachal Pradesh: NH-5 blocked due to a landslide near Shimla’s Jeori area. No human or property loss reported yet. District administration has deployed SDM, Rampur and a police team to assess the situation. pic.twitter.com/Dkxy24ex8I

— ANI (@ANI) September 6, 2021