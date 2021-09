ന്യൂഡൽഹി : കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്താൻ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ബി.വി. ശ്രീനിവാസ് പ്രമേയത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

At the National Executive meeting of the Indian Youth Congress, IYC Jointly passes a resolution that Shri @RahulGandhi Ji should be appointed as AICC President as per the constitution of Indian National Congress. pic.twitter.com/c5wxDm6wM7

— Srinivas BV (@srinivasiyc) September 6, 2021