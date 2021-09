ദില്ലി: ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആവേശ ജയത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ രംഗത്തും ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിലും മഹത്തായ ദിനം. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ടീം ഇന്ത്യക്ക് ജയം’ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു കോടി ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകിയതിനെ കൂടി പരാമർശിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്.

കോവിഡിനെതിരെയും കളിക്കളത്തിലും മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിനമെന്നായിരുന്നു കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ ട്വീറ്റ്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയും കൊവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ഒരു ദിവസം ഒരു കോടി ഡോസ് പിന്നിട്ടുവെന്നും അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Read Also:- കഴുത്ത് വേദന പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്…

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 157 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. 368 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് 210 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇതോടെ, ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1-2ന്റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഓവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ബൗളർമാരുടെ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 210 റൺസിന് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത്.

Great day (again) on the vaccination front and on the cricket pitch. As always, #TeamIndia wins! #SabkoVaccineMuftVaccine

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2021