കാബൂൾ : ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകളെ മുറിച്ച നാരങ്ങയോട് ഉപമിച്ച് താലിബാൻ നേതാവ്. ‘നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയാൽ മുറിച്ച നാരങ്ങയോ, കേടുപറ്റിയ നാരങ്ങയോ മേടിക്കുമോ? ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീ മുറിച്ച നാരങ്ങ പോലെയാണ്’ , താലിബാൻ നേതാവ് പറയുന്നു. അഭിമുഖത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്.

അഫ്‌ഗാനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല. രക്തബന്ധമുള്ള പുരുഷനോടൊപ്പം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അവകാശമുള്ളത്. സ്ത്രീകളെ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും താലിബാൻ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

A Taliban official in an interview in Kabul on the importance of Hijab: “Do you buy a sliced melon or an intact melon🍈 . Of course the intact one. A woman without Hijab is like a sliced melon 🍉”pic.twitter.com/9lHpQnohyd

— Zia Shahreyar l ضیا شهریار (@ziashahreyar) September 6, 2021