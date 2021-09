കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭീകരർ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ഭീതി നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിരവധി കൗതുകം നിറഞ്ഞ വീഡിയോകളും വർത്തകളുമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കാബൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൽ ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന ഭീകരരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

അഫ്ഗാനിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഉപേക്ഷിച്ച സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ കയർ കെട്ടി ഊഞ്ഞാലാടി രസിക്കുന്ന ഭീകരരെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്മശാനം, താലിബാനുകൾ അവരുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ ഊഞ്ഞാലുകളായും വാർ മെഷീനുകളെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു’. എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ നിരവധി പേരാണ് കണ്ടത്. താലിബാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിച്ച വീഡിയോ ഒരു ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആദ്യം പങ്കുവെച്ചത്.

The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES. Talibans have turned their planes into swings and toys….. pic.twitter.com/GMwlZKeJT2

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 9, 2021