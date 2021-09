ദുബായ് : ദുബായിലെ ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പോ 2020 സന്ദർശകർക്ക് സൗജന്യമായി സേവനം നൽകുന്നതിനായി ‘എക്സ്പോ റൈഡർ’ എന്ന പേരിൽ 126 പൊതു ബസുകൾ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ദുബായ് റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ദുബായിലെ മെഗാ ഇവന്റിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോ സന്ദർശകരെ കൈമാറാൻ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ ആരംഭിക്കും.

എക്സ്പോ സൈറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് സന്ദർശകരെ ഗേറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായും ആർടിഎ ബസുകളെ വിന്യസിക്കും, കൂടാതെ എക്സ്പോ ഗേറ്റുകൾക്കിടയിൽ റൈഡർമാരെ കൈമാറാൻ ഒരു ബസ് സർവീസും ഉണ്ട്.

. @rta_dubai announces free Expo Rider buses for Expo visitors from 9 locations in #Dubai pic.twitter.com/LQpwMOIIxU

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 11, 2021