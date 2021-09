ന്യൂഡൽഹി : പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ചരൺജിത് സിങ് ചന്നിക്കെതിരായ ‘മീടു’ കേസിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് ബിജെപി. ‘2018ൽ, വനിതാ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അശ്‌ളീല സന്ദേശം അയച്ചെന്ന മീടൂ കേസിൽ ചരൺജിത് സിങ് ചന്നിക്ക് നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു. പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് അയച്ചെന്ന മീടൂ കേസിൽ ചരൺജിത് സിങ് ചന്നിക്ക് നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു.

പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് അയച്ചതോടെയാണ് കേസ് വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നത്. ‘നന്നായിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ’– ബിജെപിയുടെ ഐടി വകുപ്പ് തലവൻ അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ വർഷം മേയിൽ, ചരൺജിത്തിനെതിരായ കേസിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

Congress’s CM pick Charanjit Channi faces action in a 3-year-old #MeToo case. He had allegedly sent an inappropriate text to a woman IAS officer in 2018. It was covered up but the case resurfaced when Punjab Women’s Commission sent notice.

Well done, Rahul.https://t.co/5OV70lwjWT

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 19, 2021