മെൽബൺ : റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി വൻഭൂചലനം. മെൽബൺ, ഉൾനാടൻ വിക്ടോറിയ, ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് വിവരങ്ങൾ. അഡലൈഡിലും ടാസ്‌മേനിയിലെ ലോണ്സെസ്റ്റണിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.15 നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിക്ടോറിയയിലെ മാൻസ്ഫീൽഡിന് സമീപത്താണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റിനുശേഷം ശേഷം തുടർചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 4 തീവ്രതയുള്ളതായിരുന്നു തുടർചലനം.

Did you feel the 5.8 (downgraded from 6.0) magnitude #earthquake? Video taken in Green St, Windsor shows some significant damage caused.

Call 132500 if you need help from the SES or 000 if life-threatening.

Know what to do if aftershocks occur. https://t.co/jI6V1pqdhd pic.twitter.com/2vitOZbBVs

— VICSES News (@vicsesnews) September 22, 2021