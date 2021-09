മെൽബൺ : ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ 16 വയസിന് മേൽ പ്രായമുളള 50 ശതമാനത്തിലധികം പേർ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതായി ഫെഡറൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം 75 ശതമാനം പേർ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Many thanks to the record 347,796 Australians who came forward to be vaccinated yesterday.

This takes our national total past 26 million to 26.13 million vaccinations and more than 2,070,000 in the last 7 days. pic.twitter.com/OB3PwhrjLo

— Greg Hunt (@GregHuntMP) September 24, 2021