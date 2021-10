മസ്​കത്ത്​: ശഹീന്‍ കൊടുങ്കാറ്റ്​ ഒമാന്‍ തീരത്തോടടുക്കുന്നുവെന്നും പൊതുജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റി നിര്‍ദേശിച്ചു.

Latest satellite images and analyses of NMHEWS said the tropical storm /Shaheen/ moves towards the Sultanate’s coasts overlooking the Sea of Oman. Storm’s centre is 650 km away from Muscat. Wind speed around centre estimated between 34-63 knots.

