കാബൂള്‍: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനില്‍ പള്ളിയിലുണ്ടായ സ്​ഫോടനത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്​. നിരവധി പേര്‍ക്ക്​ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കാബൂളിലെ ഈദ്​ഗാഹ്​ പള്ളിയിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്​. താലിബാന്‍ വക്​താവ്​ സബീഹുല്ല മുജാഹിദിന്‍റെ മാതാവിന്‍റെ മയ്യത്ത്​ നമസ്​കാരത്തിനിടെയാണ്​ സ്​ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ്​ റിപ്പോർട്ട്. മരണ സംഖ്യ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

BREAKING: A bomb targeting the entrance of a mosque in Afghan capital Kabul has left a “number of civilians” dead, a Taliban spokesman says. https://t.co/gExNnMXEP2

— The Associated Press (@AP) October 3, 2021